Названы цены на самый бюджетный Bentley Continental GT

Согласно опубликованному в Сети прайс-листу, базовая стоимость Bentley Continental GT V8 без учета налогов составит в Германии 136 000 евро, тогда как аналогичное купе с шестилитровым W12 оценено минимум в 154 600 евро.

В базовое оснащение купе входят 20-дюймовые хромированные колесные диски и интерьер, отделанный бежевой кожей и темным эвкалиптом. Стоит отметить, что список опций содержит не только большой выбор 20- и 21-дюймовых дисков, но и огромное количество вариантов отделки салона, включая разнообразные оттенки и породы дерева, тисненые логотипы марки на сиденьях, контрастную отделку салона кожей и большой выбор электронного оборудования. К примеру, установка аудиосистемы премиум-класса обойдется в 5 370 евро, адаптивного круиз-контроля – в 2 000 евро, а камеры заднего вида – в 870 евро без налогов.

Стоит отметить, что опубликованный прайс-лист включает и стоимость открытой модификации Continental GT V8 – кабриолет GTC оценен минимум в 149 600 евро. После уплаты всех полагающихся в Германии налогов его цена вырастет до 178 000 евро, а стоимость купе – до 161 840 евро.