Новогодний МОТИВ в детском доме (фото)

Компания МОТИВ совместно с добровольческим движением «Дорогами добра» 24 декабря организовала новогодний праздник для детей-инвалидов из Карпинского детского дома-интерната в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».

Праздник получился по-настоящему радостным и трогательным. Ребята усердно готовились к встрече с Дедом Морозом, разучивали стихи, репетировали новогодние песни и очень волновались, когда выступали передгостями. А после праздничной программы получили желанные подарки.

Каждый воспитанник Карпинского детского дома-интерната получил именно то, чего больше всего хотел. Ребята заказывали санки, DVD-плееры с дисками, кукол, велосипеды, качалки в виде лошадок и многое другое. Все детские желания удалось исполнить благодаря совместным усилиям компании МОТИВ и абонентов.

Большое количество жителей всей Свердловской области откликнулись на призыв МОТИВа присоединиться и подарить праздник детям. Всего в акции приняли участие более 400 человек, причем в равной степени как сотрудники компании МОТИВ, так и абоненты. Многие объединялись в группы, чтобы подарить детям, например, самокат или гитару. Кто-то приносил сразу несколько подарков, а некоторые передавали поздравительные открытки и письма с самыми теплыми пожеланиями для ребят!

Среди всех участников благотворительной акции компания МОТИВ также разыграла пять призов. Победителей определил на празднике один из самых активных воспитанников Карпинского детского дома-интерната Ростислав Берстенев. Он вытянул из «волшебного» ящика пять анкет с фамилиями участников, которые получат призы от МОТИВа: