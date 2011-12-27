Новогодний МОТИВ в детском доме (фото)
В преддверии Нового года компания МОТИВ подарила настоящую сказку воспитанникам самого крупного детского дома-интерната в Свердловской области.
Компания МОТИВ совместно с добровольческим движением «Дорогами добра» 24 декабря организовала новогодний праздник для детей-инвалидов из Карпинского детского дома-интерната в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».
Праздник получился по-настоящему радостным и трогательным. Ребята усердно готовились к встрече с Дедом Морозом, разучивали стихи, репетировали новогодние песни и очень волновались, когда выступали передгостями. А после праздничной программы получили желанные подарки.
Каждый воспитанник Карпинского детского дома-интерната получил именно то, чего больше всего хотел. Ребята заказывали санки, DVD-плееры с дисками, кукол, велосипеды, качалки в виде лошадок и многое другое. Все детские желания удалось исполнить благодаря совместным усилиям компании МОТИВ и абонентов.
Большое количество жителей всей Свердловской области откликнулись на призыв МОТИВа присоединиться и подарить праздник детям. Всего в акции приняли участие более 400 человек, причем в равной степени как сотрудники компании МОТИВ, так и абоненты. Многие объединялись в группы, чтобы подарить детям, например, самокат или гитару. Кто-то приносил сразу несколько подарков, а некоторые передавали поздравительные открытки и письма с самыми теплыми пожеланиями для ребят!
Среди всех участников благотворительной акции компания МОТИВ также разыграла пять призов. Победителей определил на празднике один из самых активных воспитанников Карпинского детского дома-интерната Ростислав Берстенев. Он вытянул из «волшебного» ящика пять анкет с фамилиями участников, которые получат призы от МОТИВа:
«Благотворительный проект «Ёлка желаний» стал очень важным делом не только для компании МОТИВ в целом, но и для каждого, кто принял участие в акции, - отметила Екатерина Хворостова, Коммерческий директор ТГ МОТИВ. – И сотрудники компании, и абоненты очень трепетно отнеслись к просьбам ребят, тщательно выбирали подарки и старались приобрести самое лучшее. Даже когда сбор подарков из списка закончился, свердловчане продолжали приносить новогодние сюрпризы для детей: развивающие игры, наборы для рисования, тетради, конфеты и многое другое. Каждый хотел подарить хотя бы немного радости детям. Мы искренне благодарны всем неравнодушным людям, которые решили исполнить желания ребят вместе с нами. Спасибо вам! Вместе нам удалось совершить маленькое чудо и сделать ребят чуточку счастливее!».