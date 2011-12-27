Новый стрит-скрэмблер из Англии
Британское ателье Spirit of the Seventies из графства Кент представило новый мотоцикл класса «стрит-скрэмблер», как они его называют, на базе, конечно же, британского же мотоцикла Triumph.
«Этот клиент, который заказал этот мотоцикл, пришел к нам по совету одного из наших поставщиков запчастей, компании LSL», - рассказал журналистам один из владельцев компании-создателя байка Тим Роджерс. «Он сказал, что хочет на выходе получить такой-то и такой-то мотоцикл, на что мы ответили, что не хотим копировать чью-то уже сделанную работу, и создадим свой оригинальный байк. Так и получился этот мотоцикл».
Другие подробности о байке не приводятся, британцы обещают раскрыть их в новогоднем бумажном номере журнала MCN.
Ателье Spirit of the Seventies управляют Тим Роджерс (Tim Rogers) и Кевин Тэггарт (Kevin Taggart) – один профессиональный фотограф, а другой не менее профессиональный графический дизайнер. При этом оба они разделяют страсть к созданию хот-род-байков в ретро-стиле.