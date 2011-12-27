Новый стрит-скрэмблер из Англии

«Этот клиент, который заказал этот мотоцикл, пришел к нам по совету одного из наших поставщиков запчастей, компании LSL», - рассказал журналистам один из владельцев компании-создателя байка Тим Роджерс. «Он сказал, что хочет на выходе получить такой-то и такой-то мотоцикл, на что мы ответили, что не хотим копировать чью-то уже сделанную работу, и создадим свой оригинальный байк. Так и получился этот мотоцикл».