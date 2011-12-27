Скульптуры в центре Екатеринбурга укутали в шарфы и шапки (фото)

В минувший понедельник в Екатеринбурге состоялась очередная акция «Укутай Екатеринбург – 2011», организованная творческим объединением «СтритАрт» при поддержке администрации города (в лице МБУ «Столица Урала»). В течение 1,5 часов десять студентов Уральского федерального университета (УрФУ), Екатеринбургской академии современного искусства (ЕАСИ) и воспитанников детских домов Екатеринбурга «утепляли» скульптуры по улице Вайнера.

В результате бронзовые персонажи, любимые горожанами, были одеты в шарфы, шапки и варежки, связанные рукодельницами из Екатеринбурга, Арамили и Полевского. Примечательно, что в этом году цвета одежды для памятников соответствуют цветам символики Всемирной выставки ЭКСПО-2020, на проведение которой претендует уральская столица: розовому, голубому, желтому, оранжевому, фиолетовому и зеленому цветам.

Напомним также, что накануне Нового года и Рождества активисты акции «Укутай Екатеринбург» задумали совершить настоящее чудо и организовать сбор денег для 11-летнего Данила Пенягина, который не может самостоятельно передвигаться и живет в маленькой квартире с опекуном - 78-летним дедушкой Юрием Констатиновичем. Родители мальчика погибли, а пенсии бабушки и дедушки не хватает, чтобы сделать ремонт.