Subaru покажет в январе предвестника новой спортивной «Импрезы»
Компания Subaru привезет на Токийский автосалон, который откроется 13 января следующего года, два новых концептуальных автомобиля. Один из них — это тюнинговый вариант заднеприводного купе BRZ, подготовленный японским ателье Prova, а другой — предвестник «заряженной» модификации седана Impreza, получившей традиционное название STI.
О прототипе тюнингового купе Subaru BRZ пока известно лишь то, что такой автомобиль получит название Black Edition. Отметим, что ателье Prova тесно сотрудничает с японским производителем, помогая разрабатывать гоночные версии машин, в том числе и те, которые участвуют в гонках на выносливость на Нюрбургринге.
Предвестник Subaru Impreza STI будет построен на базе автомобиля с двухлитровым оппозитным двигателем. Новинка получит аэродинамический обвес кузова, модернизированную подвеску, спортивную выпускную систему и 18-дюймовые литые колесные диски.
Кроме того, на Токийском автосалоне представят концептуальный вариант «заряженного» купе BRZ STI, который уже дебютировал на ноябрьском моторшоу в Лос-Анджелесе. Также Subaru привезет гоночный вариант BRZ. Ожидается, что такая машина сможет участвовать в японском чемпионате Super GT, ралли IRC и марафоне «24 часа Нюрбургринга».