Subaru покажет в январе предвестника новой спортивной «Импрезы»

О прототипе тюнингового купе Subaru BRZ пока известно лишь то, что такой автомобиль получит название Black Edition. Отметим, что ателье Prova тесно сотрудничает с японским производителем, помогая разрабатывать гоночные версии машин, в том числе и те, которые участвуют в гонках на выносливость на Нюрбургринге.