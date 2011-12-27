TagilСity.ru опять ждет час безмолвия

Сегодня в период с 15.00 до 16.30 часов на площадке дата-центра «Агава-Север» будут проводиться плановые работы по подключению дублирующей системы ИБП. Во время проведения работ сервер с сайтом TagilСity.ru будет недоступен от 40 минут до 1 часа. Заранее приносим извинения за возможные неудобства.