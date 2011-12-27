Тарифы на энергоносители и коммунальные услуги в первом полугодии нового года повышаться не будут

Тогда электроэнергия для населения подорожает не более чем на 6 процентов, тариф на газ увеличится на 15 процентов. А вот тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в следующем году вырастут дважды: с 1 июля - на 6 процентов, а затем - еще на 5,6 процента с 1 сентября.