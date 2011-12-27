Туры в Пекин, Китай

На сегодняшний день населения Пекина насчитывает более 11 миллионов человек, которые очень дружелюбно относятся к гостям города. Сегодня туры в Китай из Екатеринбурга отправляются в течение всего года, и, если вы хотите побывать в этом чудесном городе, сделать это не составит труда.

Город построен в виде квадрата, а план расположения улиц был внесен в планировку еще при правлении династии Мин. По представлениям китайцев того времени, Земля представляла собой квадрат, поэтому столичный город должен был иметь такую же форму.

Пекин имеет свою богатую историю, которая началась еще 700 тысяч лет назад, когда в регионе жили «прадеды» человечества. Именно в Пекине учеными найдены останки первобытного человека, которого называли синантропом. Впервые о Пекине упоминается в исторических летописях, датированных 1045 годом до нашей эры. За все время существования до провозглашения республики городом управляли три династии — Юань, Мин и Цинн. Известным и крупным городом Пекин стал около 3 тысяч лет назад.

Жители Пекина бережно относится к историческим ценностям, поэтому на сегодняшний день здесь сохранилось множество архитектурных сооружений, имеющих историческую ценность, парков, ранее принадлежавших императорам, и древних монастырей. Азия, туроператор по которой непременно посоветует вам начать знакомство с регионом именно с Пекина, всегда привлекала внимание путешественников. И это совершенно не удивительно, ведь здесь так много интересных мест.

Одно из самых больших сооружений, которого нет ни в одной стране — это Великая Китайская стена, в настоящее время туристы могут побывать только у восстановленных участков. Из Пекина доступны только три участка стены — у горы Бадалин, расположенной к северо-западу от города, у заставы в Мутянью, Симатай в районе Миюнь и Джиншанлин. Наибольшей популярностью пользуется участок у горы Бадалин, так как эта часть стены практически выстроена заново. Здесь находится множество сувенирных магазинов, ресторанов, что также влияет на его популярность.

В самом центре Пекина расположена площадь Тяньаньмэнь, которая является одной из самых больших площадей в мире. Центр площади украшает памятник Народным героям, высота которого достигает 38 метров. Он представляет собой форму квадрата, на котором можно прочитать изречения Мао и Чжоу Эньлая, украшенного рельефами на темы революции.

Особое место в архитектуре Пекина имеет Запретный город, который занимает площадь в 32 гектара. Коренное население этот город считают истинным сокровищем Китая. Ансамбль дворцов в этом городе насчитывает 9999 всевозможных зданий, представляющих собой высшее достижение мировой китайской архитектуры. Расположение зданий здесь идет симметрично воображаемой центральной оси, а вокруг них простираются удивительно красивые сады.