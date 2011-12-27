Ученые: Социальные сети вытесняют секс

Врачи из Австралии исследовали группу добровольцев, зарегистрированных на Фейсбуке. И выяснили, что не менее 3% серьезно зависимы от детища г-на Цукерберга, ведь они даже во время секса заходят туда проверить сообщения.

32% женщин сознались, что готовы отказаться от секса ради того, чтобы поболтать в Фейсбуке.

Правда, анкетируемые были готовы отказаться ради трепа в соцсетях не только от секса. Цифры показали: каждый пятый заходит в Интернет, лежа в ванной, а еще 3% на службе в церкви.