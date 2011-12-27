Ученые: Социальные сети вытесняют секс
27 декабря 2011, 08:59ОбществоОльга
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К такому выводу пришли австралийские ученые. Они выяснили, что люди, выбирая между тем, на что тратить время – секс или серфинг в соцсетях, чаще выбирают последнее.
Врачи из Австралии исследовали группу добровольцев, зарегистрированных на Фейсбуке. И выяснили, что не менее 3% серьезно зависимы от детища г-на Цукерберга, ведь они даже во время секса заходят туда проверить сообщения.
32% женщин сознались, что готовы отказаться от секса ради того, чтобы поболтать в Фейсбуке.
Правда, анкетируемые были готовы отказаться ради трепа в соцсетях не только от секса. Цифры показали: каждый пятый заходит в Интернет, лежа в ванной, а еще 3% на службе в церкви.
При этом лишь 5% назвали зависимость от соцсети проблемой.
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