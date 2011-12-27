В музее искусств открывается выставка микроминиатюр

27 декабря в Нижнетагильском музее изобразительных искусств открываетсявыставка художника-микроминиатюриста Анатолия Коненко «Чудеса подмикроскопом».

Передвижная выставка экспонируется в музее во второй раз, впервые онапрошла в Нижнем Тагиле в 2003 году и была восторженно принята публикой.

Произведения Анатолия Коненко относятся к редкому виду искусства –микроминиатюре. Она представляет собой создание под микроскопоммаленьких, удивительных творений.

В России и ближнем зарубежье едва ли насчитается более десятка человек,занимающихся таким интересным делом. Имя Анатолия Ивановича Коненко изОмска, одного из самых известных и талантливых авторов микроминиатюры вмире, члена Союза художников России, занесено в Книгу Рекордов Гиннеса в2002 году за изданную им вручную самую маленькую книгу в мире. ЭтотРекорд поставил Россию на первое место в области издательскогомастерства микрокниг.

Создав целое направление в культуре – микроискусство, Анатолий Коненкоразработал собственные оригинальные технологии для выполнениямикропроизведений в живописи, графике, скульптуре, резьбе по кости, атакже занимается ювелирным искусством, вышивкой, вязанием. Дляизготовления миниатюр используются дорогостоящие материалы, такие какплатина высшей пробы, золото, серебро, кость мамонта.

Работы Анатолия Коненко широко известны и хранятся во многих музеяхРоссии, США, Дании, Германии, Чехии, Японии, частных собраниях,библиотеках. Микрокомпозиции А.И. Коненко имеются в коллекцияхпрезидентов России, Кореи, Белоруссии, Чехии, Словении.

В экспозиции выставки представлено около 60 работ, которые снабженылупами и специальными увеличивающими оптическими устройствами.Посетители Нижнетагильского музея изобразительных искусств смогутувидеть микроскопические книги, ювелирные украшения для бабочки, самыемаленькие тиражные карты в мире, Эйфелеву башню на усике насекомого имногое другое.

Выставка «Чудеса под микроскопом» пройдет в музее искусств с 27 декабря 2011 по 29 февраля 2012.