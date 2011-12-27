В новогодние каникулы в УрФУ пройдут Дни открытых дверей
Первые в 2012 году Дни открытых дверей пройдут в УрФУ 8-9 января, во время новогодних каникул, чтобы все, в том числе и иногородние старшеклассники, смогли спокойно познакомиться с программой обучения 16-и институтов, которые входят в структуре УрФУ, и с необходимыми для поступления экзаменами.
Дни открытых дверей в УрФУ будут проводиться по институтам. Это болеекрупные, по сравнению с факультетами, образования, и абитуриенту дляпоступления нужно будет сдать два обязательных и три дополнительныхэкзамена, рассказал заместитель проректора по учебной работе УрФУСергей Алексеевич Рогожин.
Иногородние школьники смогут оставить координаты и впоследствии получать всю информацию о мероприятиях университета.
Абитуриенты познакомятся также с преподавателями вуза, с городом, сообщает пресс-служба университета.
Также в этом году будут представляться отдельные департаменты - этобывшие факультеты старейших вузов Урала – УрГУ и УПИ. А с февраляоткроются дополнительные очные и заочные подготовительные курсы для тех,кто не успел ранее на них записаться, - добавляет Сергей Алексеевич.
Стоит отметить, что эти подготовительные курсы посещают не толькоабитуриенты из Екатеринбурга. Много ребят приезжает из других городовСвердловской области и даже регионов Большого Урала. Программасоставлена таким образом, чтобы было удобно всем.
Дни открытых дверей пройдут в зданиях Уральского федерального университета по адресам: г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 и пр. Ленина, 51.
Фото предоставлено пресс-службой УрФУ
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