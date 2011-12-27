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В новогодние каникулы в УрФУ пройдут Дни открытых дверей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В новогодние каникулы в УрФУ пройдут Дни открытых дверей

27 декабря 2011, 12:06Общество
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