В новогодние каникулы в УрФУ пройдут Дни открытых дверей

Дни открытых дверей в УрФУ будут проводиться по институтам. Это болеекрупные, по сравнению с факультетами, образования, и абитуриенту дляпоступления нужно будет сдать два обязательных и три дополнительныхэкзамена, рассказал заместитель проректора по учебной работе УрФУСергей Алексеевич Рогожин.

Иногородние школьники смогут оставить координаты и впоследствии получать всю информацию о мероприятиях университета.

Абитуриенты познакомятся также с преподавателями вуза, с городом, сообщает пресс-служба университета.

Также в этом году будут представляться отдельные департаменты - этобывшие факультеты старейших вузов Урала – УрГУ и УПИ. А с февраляоткроются дополнительные очные и заочные подготовительные курсы для тех,кто не успел ранее на них записаться, - добавляет Сергей Алексеевич.

Стоит отметить, что эти подготовительные курсы посещают не толькоабитуриенты из Екатеринбурга. Много ребят приезжает из других городовСвердловской области и даже регионов Большого Урала. Программасоставлена таким образом, чтобы было удобно всем.

Дни открытых дверей пройдут в зданиях Уральского федерального университета по адресам: г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 и пр. Ленина, 51.

Фото предоставлено пресс-службой УрФУ