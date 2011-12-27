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Выезд на встречку повлек гибель 19 человек, еще 9 пострадали
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выезд на встречку повлек гибель 19 человек, еще 9 пострадали

27 декабря 2011, 08:22ОбществоРОман БОТов
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