Выезд на встречку повлек гибель 19 человек, еще 9 пострадали
27 декабря 2011, 08:22ОбществоРОман БОТов
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В провинции Фри-Стейт, расположенной в центральной части Южно-Африканской Республики (ЮАР), произошло лобовое столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем. В результате погибли 19 человек, еще девять получили ранения, передает (C) Associated Press.
Полиция ЮАР расследует причины аварии. По предварительным данным, водитель автомобиля попытался обогнать другую машину по встречной полосе, что повлекло за собой лобовое столкновение с микроавтобусом. Оба транспортных средства загорелись, что и привело к смерти 19 человек. Еще девять пострадавших госпитализированы с травмами разной степени тяжести. По словам представителя сил безопасности Ммако Мофиринга, тела некоторых пассажиров пока не удалось опознать.
С начала декабря по причине нарушений правил дорожного движения в ЮАР погибли уже более 800 человек.
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