Выезд на встречку повлек гибель 19 человек, еще 9 пострадали

Полиция ЮАР расследует причины аварии. По предварительным данным, водитель автомобиля попытался обогнать другую машину по встречной полосе, что повлекло за собой лобовое столкновение с микроавтобусом. Оба транспортных средства загорелись, что и привело к смерти 19 человек. Еще девять пострадавших госпитализированы с травмами разной степени тяжести. По словам представителя сил безопасности Ммако Мофиринга, тела некоторых пассажиров пока не удалось опознать.