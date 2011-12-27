Якутский пес Хатико дежурил у трупа подруги в 50-градусный мороз

Собаки росли вместе, а потом вдвоем охраняли гаражи. По словам сторожа, всего у него было четыре собаки. Две из нихпогибли давно, а третью собаку, которую и стерег Хатико, отравили.

Собака стала настоящим героем интернет-форумов. Кличку Хатико форумчанедали собаке в честь японского пса, который прославился тем, что втечение семи лет ждал хозяина, умершего от инфаркта.

Якутского Хатико приютили в местном Фонде помощи животным, но уже наследующий день собака сбежала и снова вернулась на прежнее место.

В результате было решено установить для пса теплую будку на местегибели его подруги. Однако собака, обнюхав новое жилище, отказалась внего заходить, предпочтя подарку старую летнюю будку.