Якутский пес Хатико дежурил у трупа подруги в 50-градусный мороз
Якутский пес по кличке Хатико несколько недель подряд не отходит от тела своей умершей подруги, несмотря на 50-градусный мороз.
Собаки росли вместе, а потом вдвоем охраняли гаражи. По словам сторожа, всего у него было четыре собаки. Две из нихпогибли давно, а третью собаку, которую и стерег Хатико, отравили.
Собака стала настоящим героем интернет-форумов. Кличку Хатико форумчанедали собаке в честь японского пса, который прославился тем, что втечение семи лет ждал хозяина, умершего от инфаркта.
Якутского Хатико приютили в местном Фонде помощи животным, но уже наследующий день собака сбежала и снова вернулась на прежнее место.
В результате было решено установить для пса теплую будку на местегибели его подруги. Однако собака, обнюхав новое жилище, отказалась внего заходить, предпочтя подарку старую летнюю будку.
Популярность якутского Хатико вышла за пределы России. Жительница Германии на форуме высказала желание забрать собаку к себе.