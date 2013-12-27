Автохам в Нижнем Тагиле: как не надо себя вести на дорогах города (ВИДЕО)

Всё случилось в Дзержинском районе, на улице Энтузиастов. Казалось бы, рядовой случай, с которым ежедневно встречаются многие водители – другое авто решило втиснуться в ряд. Однако тот факт, что водитель и пассажир начали хамить еще до того, как наш пользователь отказался их пропустить, возмущает. Кроме того, водитель BMW изначально оказался не прав, когда пытался обогнать свой ряд по встречной полосе на такой узкой дороге, да еще и перед трамвайными путями.

Кстати, точно такое же видео было опубликовано и в паблике «Типичный Тагильчанин». Пользователи остро отреагировали на актуальную дорожную тему, причем неоднозначно. Кто-то заступился за «хама», кто-то встал на защиту пользователя.

– «Автор ведь не чего не доказал своей упертостью!»

– «Трудно было пацанов пропустить что ли?»

Он реально мешал встречному движению. Его, конечно, проблемы, ну что оставалась делать, полез в свой ряд, и видя, что не пропускают (хотя он в таком положении оказался, что можно было и пропустить) – распсиховался… А вот то, что стало происходить потом - вообще уже за гранью, таким нужно объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо, раз уж родители этого не смогли сделать!

Ясно одно, как показывает опыт, взаимное уважение, соблюдение ПДД и отсутствие суеты – верный способ безаварийного передвижения. Тагильчане, будьте взаимовежливы на дорогах!

Видеозапись предоставил пользователь Реутов