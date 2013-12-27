BMW запатентовала облик `четверки` Gran Coupe
27 декабря 2013, 06:31ОбществоРОман БОТов
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В марте будущего года к семейству BMW третьей и четвертой серий присоединится 4-дверное Gran Coupe. Младший брат аналогичной модели в семействе «шестерки» уже не раз мелькал в шпионских фотосессиях, а сейчас портал autohome.com.cn раздобыл рисунки для патентного ведомства.
Конкурент Audi A5 Sportback получит те же двигатели, что и купе 4 серии: бензиновые и дизельные агрегаты мощностью от 184 до 313 л.с. Разумеется, появится в линейке и заряженная М-машина с турбомотором в 431 л.с. Колесная база новой модификации совпадает с BMW 3 series GT и равна 2920 миллиметрам.
Четырехдверное купе завершит формирование обширной семьи BMW среднего класса, присоединившись к седану, универсалу, хэтчбеку, купе и кабриолету.
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