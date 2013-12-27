BMW запатентовала облик `четверки` Gran Coupe

Конкурент Audi A5 Sportback получит те же двигатели, что и купе 4 серии: бензиновые и дизельные агрегаты мощностью от 184 до 313 л.с. Разумеется, появится в линейке и заряженная М-машина с турбомотором в 431 л.с. Колесная база новой модификации совпадает с BMW 3 series GT и равна 2920 миллиметрам.