График работы типографии в праздничные дни
27 декабря 2013, 15:45Обществоkrivonos
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Уважаемые клиенты, публикуем график работы Типографии Репринт в период новогодних праздников. 27 декабря 2013 г.
Уважаемые клиенты, публикуем график работы Типографии Репринт в период новогодних праздников.
27 декабря 2013 г. работаем до 16:00
30 – 31 декабря 2013 г. выходные дни
Первый рабочий день 9 января 2014 г.
Все заказы с сайта в период праздников будут обработаны в первые рабочие дни нового 2014 года.
На все заказы в праздничные дни распространяется скидка – 15%!
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