График работы типографии в праздничные дни

Уважаемые клиенты, публикуем график работы Типографии Репринт в период новогодних праздников.

27 декабря 2013 г. работаем до 16:00

30 – 31 декабря 2013 г. выходные дни

Первый рабочий день 9 января 2014 г.

Все заказы с сайта в период праздников будут обработаны в первые рабочие дни нового 2014 года.