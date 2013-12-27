Игорь Холманских, возможно, будет в выходные на открытии площади Славы в Нижнем Тагиле
На ближайшую субботу, 28 декабря, назначено торжественное открытие площади Славы на Вагонке.
По неофициальным данным, на мероприятие приедет полномочный представитель Президента РФ Игорь Холманских. Так или иначе, но обновленная площадь будет представлена общественности. Однако есть данные, что подрядчики и проектанты не самым ответственным образом подошли к выполнению работ.
Специалисты в этой области уверяют, что тендер взяла компания, которая не смогла за озвученную стоимость качественно выполнить работы. По данным источников TagilCity.ru, на месте использовался бетон такой марки, который лопнет и потрескается уже будущей весной, словом, не предназначенный для таких типов работ.
Кроме того, накануне на площади побывала комиссия, в которой принял участие общественный деятель Никита Чапурин. Он озвучил ряд претензий, которые ему пообещали в ближайшее время устранить. Среди них:
Но отдельная история связана с общественным туалетом на площади. По словам Никиты, там достаточно узкий коридор, едва могут разминуться два человека: «Представьте, что будет на праздники, например, 9 мая». Кроме того, все трубы и коммуникации не спрятаны, а открыто идут прямо по стенам. И если сейчас, пока «туалет» используется как служебное помещение, это не сильно бросается в глаза, то потом эстетического наслаждения явно никто не испытает.
Тем не менее, торжественное открытие уже в субботу, как пройдет мероприятие, станет ясно уже очень скоро.
Фото с камер «Сети Тагила».
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