Игорь Холманских, возможно, будет в выходные на открытии площади Славы в Нижнем Тагиле

По неофициальным данным, на мероприятие приедет полномочный представитель Президента РФ Игорь Холманских. Так или иначе, но обновленная площадь будет представлена общественности. Однако есть данные, что подрядчики и проектанты не самым ответственным образом подошли к выполнению работ.

Специалисты в этой области уверяют, что тендер взяла компания, которая не смогла за озвученную стоимость качественно выполнить работы. По данным источников TagilCity.ru, на месте использовался бетон такой марки, который лопнет и потрескается уже будущей весной, словом, не предназначенный для таких типов работ.

Кроме того, накануне на площади побывала комиссия, в которой принял участие общественный деятель Никита Чапурин. Он озвучил ряд претензий, которые ему пообещали в ближайшее время устранить. Среди них:

Но отдельная история связана с общественным туалетом на площади. По словам Никиты, там достаточно узкий коридор, едва могут разминуться два человека: «Представьте, что будет на праздники, например, 9 мая». Кроме того, все трубы и коммуникации не спрятаны, а открыто идут прямо по стенам. И если сейчас, пока «туалет» используется как служебное помещение, это не сильно бросается в глаза, то потом эстетического наслаждения явно никто не испытает.

Тем не менее, торжественное открытие уже в субботу, как пройдет мероприятие, станет ясно уже очень скоро.

Фото с камер «Сети Тагила».