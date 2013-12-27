Купить билет на этап Формулы-1 в Сочи можно будет в марте
27 декабря 2013, 06:33ОбществоРОман БОТов
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По информации промоутера гонки компании «Формула Сочи», приобрести билеты можно будет с 4 марта 2014 года - ровно за 222 дня до старта гонки. Уже сейчас на сайте компании можно оставить предзаказ на билеты, однако их стоимость пока не сообщается.
Напомним, что гонка в Сочи станет первым в истории России Гран-при Формулы-1.
На данный момент строительство автодрома в Олимпийском парке почти завершено. После завершения Олимпийских игр «Сочи 2014» на трассе будет уложен финальный слой асфальта.
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