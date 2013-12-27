Купить билет на этап Формулы-1 в Сочи можно будет в марте

Напомним, что гонка в Сочи станет первым в истории России Гран-при Формулы-1.

На данный момент строительство автодрома в Олимпийском парке почти завершено. После завершения Олимпийских игр «Сочи 2014» на трассе будет уложен финальный слой асфальта.