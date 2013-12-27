Mercedes сворачивает продажи G-класса в исполнении Professional

с., автоматической коробкой передач и стандартными для всех «Гелендвагенов» тремя блокировками дифференциалов.

Комплектация Professional поступила в продажу не так давно - в 2010 году. Она представляет собой адаптированное под гражданское использование военное исполнение G-класса. Машина выделяется аскетичной внешностью и интерьером с минимальным количеством опций. При клиренсе в 213 миллиметров автомобиль преодолевает брод глубиной до 600 миллиметров.