Mercedes сворачивает продажи G-класса в исполнении Professional
27 декабря 2013, 06:35ОбществоРОман БОТов
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Новые европейские требования к экологии вынудили концерн Daimler отказаться от еще одной модификации внедорожника G-класса. Из продажи исчезла версия Professional. Она оснащалась трехлитровым 6-цилиндровым дизелем мощностью 181 л.
с., автоматической коробкой передач и стандартными для всех «Гелендвагенов» тремя блокировками дифференциалов.
Комплектация Professional поступила в продажу не так давно - в 2010 году. Она представляет собой адаптированное под гражданское использование военное исполнение G-класса. Машина выделяется аскетичной внешностью и интерьером с минимальным количеством опций. При клиренсе в 213 миллиметров автомобиль преодолевает брод глубиной до 600 миллиметров.
Напомним, что в начале сентября Mercedes-Benz объявил о завершении выпуска кабриолетов G-класса, а в мае 2011-го была выпущена прощальная серия цельнометаллической трехдверки. Что касается пятидверной модификации, то она продержится на конвейере как минимум до 2020 года.
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