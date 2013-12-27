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Нижнетагильский музей-заповедник будет радовать жителей и гостей города даже в дни новогодних каникул!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильский музей-заповедник будет радовать жителей и гостей города даже в дни новогодних каникул!

27 декабря 2013, 11:40Общество
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