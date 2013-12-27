Нижнетагильский музей-заповедник будет радовать жителей и гостей города даже в дни новогодних каникул!

И как же можно оставить гостей города и небезразличных тагильчан без возможности посетить эти чудесные места в новогодние каникулы? Так, музей приглашает тагильчан на экскурсии в Новом 2014 году. Но прежде чем подробнее остановиться на расписании, хочется также пригласить тагильчан на традиционные «Посиделки». Семейный клуб на этот раз покажет кукольное представление «Вертеп». Оставить заявки можно по телефон 24-25-74. Представление состоится 4 января в 13 часов в музее истории подносного промысла.