Новогодняя новинка - гидравлический дровокол по символической цене!
27 декабря 2013, 17:20ОбществоАнна Владимировна
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"Новый год - хороший повод для того, чтобы начать что-то новое!" - считаем мы на заводе бурового оборудования "Прогресс" и с радостью сообщаем о новинке.
"Новый год - хороший повод для того, чтобы начать что-то новое!" - считаем мы на заводе бурового оборудования "Прогресс" и с радостью сообщаем о новинке.
ЗБО Прогресс приступил к выпуску гидравлических дровоколов с производительностью до 6 кубов в час.
Технические характеристики:
двигатели - 2,2 Квт электрический 220В; 4 Квт электрический 380В; 15 л.с бензиновый.
В компликтацию входит мощная станина для стационарного дровокола или прицеп легкового автомобиля для передвижения дровокола.
Цена готового изделия составит от 55 000 р.
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