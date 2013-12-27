Новый год на TagilCity.ru: успевайте голосовать и участвовать в розыгрышах!

В волшебном конкурсе 2013-го года «Загадай желание», победитель которого получит сертификат на 1500 рублей в салон лазерной гравировки La Gravur, уже участвует почти 30 пользователей. Самое главное здесь – искренние пожелания себе, любимым и родным. Кстати, спонсор будет выбирать победителей только из тех, кто оставил свою электронную почту или уже был зарегистрирован на TagilCity.ru.

Письма Дедушке Морозу, которые могут писать не только дети, но и взрослые, главный волшебник зимы обязательно получит и прочитает, а вот частный зоопарк «GreenPoll» подарит трем авторам самых удивительных желаний сертификат на бесплатное посещение. Кстати, один пригласительный - это возможность отправиться в зоопарк всей семьей: мама, папа и дети. Чем не прекрасный новогодний сюрприз?

Другой конкурс «Свадьба в подарок» - дарит победителям призы на общую сумму около 70 тысяч рублей. Это, наверное, самый посещаемый конкурс за последний месяц. В нем уже зарегистрировалось более 30 пар, которые помимо фотографий, поделились своими историями любви, ведь это основное условие участия в конкурсе. Кстати, среди участников есть одна пара, история которой требует отдельного внимания. Об этом TagilCity.ru напишет в отдельной новости немного позже!

Участвуйте, голосуйте, ведь до окончания розыгрыша целых 3 дня! Напомним, результаты всех конкурсов будут объявлены 30 декабря 2013 года.

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