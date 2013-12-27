Подмосковные камеры за год выписали штрафов на миллиард рублей
В 2013 году подмосковные комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения выявили почти 2,5 миллиона случаев несоблюдения ПДД, по которым было выписано штрафов более чем на миллиард рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта Московской области.
Такая сумма оказалась больше общего размера штрафов, выписанных на территории всей страны в 2012 году. Тогда автомобилисты получили штрафов на 830 миллионов рублей. Как сообщалось в октябре, за первые шесть месяцев текущего года нарушителям правил дорожного движения в России было выписано в два раза больше штрафов, чем за аналогичный период 2012 года – 730 миллионов против 366 миллионов соответственно.
Власти дали поручение Федеральной службе судебных приставов (ФССП) усилить работу по сбору штрафов с нарушителей, а также применять к неплательщикам «самые жесткие меры, предусмотренные законодательством».
Сейчас на уплату штрафа гражданам дается 60 дней. В случае его неуплаты должникам грозит штраф в двукратном размере, либо административный арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов.
С 1 сентября в России был увеличен размер штрафов за различные нарушения ПДД, а минимальный размер взыскания возрос со 100 до 500 рублей.