Подмосковные камеры за год выписали штрафов на миллиард рублей

Такая сумма оказалась больше общего размера штрафов, выписанных на территории всей страны в 2012 году. Тогда автомобилисты получили штрафов на 830 миллионов рублей. Как сообщалось в октябре, за первые шесть месяцев текущего года нарушителям правил дорожного движения в России было выписано в два раза больше штрафов, чем за аналогичный период 2012 года – 730 миллионов против 366 миллионов соответственно.