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Подмосковные камеры за год выписали штрафов на миллиард рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подмосковные камеры за год выписали штрафов на миллиард рублей

27 декабря 2013, 06:19ОбществоРОман БОТов
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