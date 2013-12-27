Сегодня в Нижнем Тагиле откроется «Солнечный лучик»: новый детский сад

Дошкольному образовательному учреждению присвоили номер «75», и он войдет в структуру «Детство». Садик расположен по адресу: проспект Вагоностроителей, 43а. Кстати, именно туда заезжал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочего визита в Нижний Тагил. Напомним, в тот день была открыта улица Индустриальная.

Однако вернемся к садику. Известно, что его стоимость укладывается в цифру 135 миллионов рублей. При этом 40 миллионов выделено из городской казны, а остальную сумму внесли область и федеральные власти. Детский сад построен по типовому новейшему проекту, с учетом всех современных требований к заведениям такого типа.

Первых юных тагильчан планируют принять в новом детском садике уже в начале 2014 года.