Сегодня в Нижнем Тагиле откроется «Солнечный лучик»: новый детский сад
27 декабря 2013, 09:10Общество
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Сегодняшним днем состоится торжественное открытие нового детского сада «Солнечный лучик».
Дошкольному образовательному учреждению присвоили номер «75», и он войдет в структуру «Детство». Садик расположен по адресу: проспект Вагоностроителей, 43а. Кстати, именно туда заезжал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочего визита в Нижний Тагил. Напомним, в тот день была открыта улица Индустриальная.
Однако вернемся к садику. Известно, что его стоимость укладывается в цифру 135 миллионов рублей. При этом 40 миллионов выделено из городской казны, а остальную сумму внесли область и федеральные власти. Детский сад построен по типовому новейшему проекту, с учетом всех современных требований к заведениям такого типа.
Первых юных тагильчан планируют принять в новом детском садике уже в начале 2014 года.
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