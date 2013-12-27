SsangYong отзовет 30 тысяч автомобилей

У автомобилей обнаружили чрезмерную чувствительность селектора КПП. Даже при незначительном непреднамеренном воздействии на ручку она сдвигается со стояночного положения, в результате чего может включиться передача и машина придет в движение.

Отзыву подлежат 26 тысяч 151 пикап Korando Sports, которые были произведены с 3 января 2012 года по 24 мая 2013 года, а также 3 тысячи 662 минивэна Korando Turismo, выпущенных в период между 1 февраля и 14 мая текущего года.

Для устранения дефекта владельцы автомобилей смогут обратиться в любой южнокорейский дилерский центр SsangYong, начиная с понедельника, 30 января. Все работы будут проведены бесплатно.

В России SsangYong Actyon Sports предлагается с полным приводом и двухлитровым дизельным двигателем мощностью 149 лошадиных сил. Трансмиссия – шестиступенчатая «механика» или «автомат» такого же диапазона. Стоимость пикапа варьируется от 909 тысяч до 1 миллиона 199 тысяч рублей.