Свадьбу в подарок получат самые активные тагильчане: на TagilCity.ru продолжается фотоконкурс!

«Все мы верим в сказки. Но всё-таки кто может представить, как что-то сказочное происходит с ним в жизни? Не с кем-то другим, а именно с ним? И мы тоже не могли, но всё поменял один случай, к которому самым непосредственным образом причастен кто бы вы думали? Наш любимый портал TagilCity.ru и «Уральские пельмени». Судьба свела нас на концерте этой КВНовской команды - сначала мы случайно оказались рядом в очереди в кафе и даже успели обменяться парой фраз, а потом выяснилось, что и места в зале у нас тоже рядом. Там мы и познакомились. Весь концерт мы вместе смеялись над шутками, живо обсуждали участников, концерт, да и вообще всё вокруг, включая портал. Оказалось, что моей половинке билет вручили за победу в фотоконкурсе на нём... У нас было ощущение, что мы знаем друг друга тысячу лет и даже больше. Это была Любовь с первого взгляда. В общем, придя на концерт поодиночке, уходили мы, уже взявшись за руки. И до сих пор так и идём по жизни вместе, даря друг другу Любовь и Счастье, а на следующий год планируем самое главное событие в жизни - свадьбу.»