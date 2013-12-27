Свадьбу в подарок получат самые активные тагильчане: на TagilCity.ru продолжается фотоконкурс!
На городском портале TagilCity.ru в приятной предновогодней суете, помимо праздничных, проходит замечательный фотоконкурс для будущих молодоженов – «Свадьба в подарок». Партнеров на этот раз, кстати, море – целых шесть. Добавим, что главные спонсоры конкурса - Агентство праздников «Мармелад» и фото/видео студия IS GROOVE, которые также привлекли других партнеров для организации настоящей свадьбы.
Это и свадебный салон «Ваниль», турагентство «Кокос-Тур», и салон лазерной гравировки La Gravur, и кондитерский дом «Маруся». Все они подготовили для победителей сертификаты на различные суммы.
Напомним, главным условием участия в этом замечательном фотоконкурсе является фотографии двух половинок и история любви. А здесь остановимся поподробнее. Публикуя изображения влюбленных счастливчиков, TagilCity.ru не мог не заметить пару, в жизни которой наш городской портал сыграл очень важную роль, и это не может не порадовать нас. Итак, читаем:
«Все мы верим в сказки. Но всё-таки кто может представить, как что-то сказочное происходит с ним в жизни? Не с кем-то другим, а именно с ним? И мы тоже не могли, но всё поменял один случай, к которому самым непосредственным образом причастен кто бы вы думали? Наш любимый портал TagilCity.ru и «Уральские пельмени». Судьба свела нас на концерте этой КВНовской команды - сначала мы случайно оказались рядом в очереди в кафе и даже успели обменяться парой фраз, а потом выяснилось, что и места в зале у нас тоже рядом. Там мы и познакомились. Весь концерт мы вместе смеялись над шутками, живо обсуждали участников, концерт, да и вообще всё вокруг, включая портал. Оказалось, что моей половинке билет вручили за победу в фотоконкурсе на нём... У нас было ощущение, что мы знаем друг друга тысячу лет и даже больше. Это была Любовь с первого взгляда. В общем, придя на концерт поодиночке, уходили мы, уже взявшись за руки. И до сих пор так и идём по жизни вместе, даря друг другу Любовь и Счастье, а на следующий год планируем самое главное событие в жизни - свадьбу.»
Разве это не чудеса? Мы искренне хотим поздравить именно эту пару, ведь, можно смело сказать, она зародилась, в том числе благодаря нам. Но всё-таки, кто выиграет в самом конкурсе, будет решать голосование. Напомним, результаты станут известны 30 декабря.
Кстати, в прошлом году благодаря порталу TagilCity.ru и теории «Шести рукопожатий» хозяйка вновь обрела своего сбежавшего пса. Тагильчане, верьте в чудеса и никогда не опускайте свои руки! С наступающим!
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