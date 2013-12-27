«Творите и верьте»: профессионалы рассказывают, как правильно загадывать желания

Напомним, наши гости - Манакова Марина Вячеславовна, доцент, кандидат педагогических наук, преподаватель психологии в НТГСПА, Мария Сакаева, наш скептик – социолог, журналист. И Александр Исамбаев, ученик президента Международного Эриксоновского университета коучинга Мэрилин Аткинсон. К сожалению, последний гость не нашел времени, чтобы ответить на вопросы пользователей, поэтому спешим поделиться ответами дам.

Исполнились ли желания наших гостей?

В первую очередь, тагильчане интересовались, как же исполнилось желание наших гостей. Марина Вячеславовна, кстати, пока не достигла желаемого, но она продолжает надеяться и верить. А вот Мария рассказала целую историю:

У меня их много. Не могу сказать, что есть самое заветное. Например, я очень хотела побеждать в журналистских конкурсах. Подаю заявки регулярно. За два года стала лауреатом трех конкурсов. В школе помню, хотела работать в независимой газете, хотела писать правдивые материалы. Так сложилось, что три года работаю именно там. Хотя стенку лбом не прошибала – попала в газету совершенно случайно. Написала статью, отправила. Редакции понравилось, предложили написать еще – пошло поехало. Главное – пробовать. Но нужно уметь отказываться. Если желание требует многих жертв, мне кажется, это не настоящее желание. Или оно не ваше, навязанное кем-то. Или желание сделать что-то от обиды, злости, гордыни.

Как правильно загадывать желание

Далее пользователи поинтересовались, как же правильно загадывать желание и что делать, если оно не сбылось а очень этого хотелось. Психолог, Марина Вячеславовна мудро советует: «Включайте позитивное мышление, волю и характер».

А скептик ответил вот так:

Мне кажется, главное в исполнении желаний – действовать самому. Например, я очень хотела учиться за границей. Лучшая подруга побывала в Швеции и много хорошего рассказала. Но я не просто этого хотела, села и ждала манны. Начала учить английский, пошла в международный отдел вуза и много времени потратила на заполнение документов, подавала в две страны – в одну прошла в итоге. Но все получилось еще благодаря моей семье, у которой была возможность оплатить мою дорогу и расходы на визу – а это не мало. Поэтому одного желания мало. А если не сбылось, то тут два варианта: либо вам действительно этого не хотелось или хотелось совсем не этого. И второй вариант - Слава Богу, что не сбылось. Кто знает, к чему бы оно привело? Не разгрести бы потом.

Кстати, на похожий вопрос от другого пользователя, наши гости ответили вот так:

Сходите в церковь, просите и вам все вернется, если вы добрый человек. Творите добро и верьте. Хорошо загадывать желания с 6 по 19 января советует Марина Вячеславовна.

А Мария рассуждает: «Ох, непростой вопрос. Рецепта точного не дам, его и не может быть. Говорят, что его нужно написать. Но как? Максимально конкретно. Девочки как правило пишут «Хочу встретить любовь». И все. Вот она потом и приходит: неразделенная, несчастная, не с тем человеком. Наверное, нужно уточнить, какую именно и с каким человеком. Допустим, взаимную, долгую, искреннюю. Любимый, допустим, занимается спортом, любит животных, щедрый, интеллектуал или наоборот, парень-работяга. А просто написать, например, хорошего мужчину. И как там наверху всевышнему потом решать, что мы имели в виду? Или Санта Клаусу? Вот и подкладывает под елку варианты, а девушки потом мучаются, потому что сами такую загадку загадали. Короче, желание должно быть конкретное и с деталями. Свое желание нужно видеть целиком, а не просто обозначить – хочу работу, мужчину, шубу».

Одна из пользовательниц спросила: «Я слышала о том, что надо желание написать на бумаге, поджечь, пепел размешать в шампанском и выпить, пока бьют часы! Вернее сказать, я это в фильме видела. Что вы можете сказать об этом ритуале? И еще, можно от вас получить какой-нибудь рецептик?». Мария Сакаева скептически отвечает следующее:

Только шампанское с пеплом – не очень вкусная вещь, если честно! Что могу сказать? Сама так делала. Не скажу теперь ни за что, сбылось или нет, потому что не помню. Правда! И потом, ну как за 12 секунд можно написать осознанное желание? Ты же думаешь – быстрее, не успею, паника, осталось 3 секунды, ой что же написать, и ручка плохо пишет как назло. В итоге пишешь полную ерунду или первое что пришло в голову. А вдруг потом сбудется? Неизвестно, что еще хуже.

Марина Вячеславовна же как психолог советует следующее: «Дайте себе установку на успех и громко скажите «Я все смогу!».

Кстати, Марина Вячеславовна пояснила для пользователя, что существует наука/учение о том, как правильно загадывать желание, это всем известная астрология. Мария же даёт другую точку зрения:

Много говорят о фильме «Секрет». Наука исполнения желаний очень интересно там показана. Другое дело, что не всегда это работает. Тем более, что фильм основан на западных ценностях: достижение целей, упорство, богатство, вера в себя. В исламских обществах по-другому: вера в бога, провидение, достойная жизнь, семья. Я все чаще думаю, что желания загадывать и не надо, может быть. Нужно их претворять в жизнь. А теория о сбыче мечт – это для лентяев. Загадал он и лежит, ждет, пока упадет на голову. В этом фильме, кстати, все так и преподносится. Загадай – и будет тебе счастье. А оно к лентяям не приходит.

Как отличить навязанные желания от искренних?

Отметим, что пользователи задавали и необычные вопросы. Например, один поинтересовался, как отличить свои желания от навязанных (т.е. как понять, что человек действительно хочет сменить работу/поступить в ВУЗ/родить ребенка/похудеть/выйти замуж и т.д. или его заставили так думать родители или другое окружение). Кроме того, пользователь слышал о некой «карте желаний» и теперь просит специалистов разъяснить, как ее делать. Мария дает развернутый ответ:

«Как понять? Посмотреть со стороны на себя и свои желания, устремления. Разложить по полочкам, ответив на вопрос – Что мне это даст? Если получится написать конкретный список вещей, которые вы получите после исполнения желаний – хорошо. Дальше подумать, насколько вам лично эти вещи нужны. Или представить себе ситуацию, что желание исполнилось. Тогда вопрос Что дальше? Если на него нет ответа, тогда, может быть, не этого вы вовсе хотите.

А про навязанное. Как человек с социологическим образованием, признаю, что человеку всегда что-то навязывают – ценности, образ мыслей, поведения. От этого никуда не деться. Если кто-то говорит, что мыслит независимо – врет. Это как те, что говорит, что на ночь не ест, а сами толстеют. Независимо можно мыслить на необитаемом острове.

Про карту желаний ничего сказать не могу. Иногда кажется, что на нас давят, навязывают. Но это происходит, когда мы сами не знаем, чего хотим. Поступаем, так, как нам сказали. А потом находим себе оправдания и обвиняем окружающих: мол, навязали. А если сам не знаешь, чего хочешь, как кто-то может тебе что-то навязать? Значит, сам был рад, чтобы кто-то за тебя решил, навязал. Это удобно кстати – всегда есть, кого обвинить: типа я сам не хотел, это все ты, заставил меня и прочее».

Марина Вячеславовна, будучи психологом, советует:

Надо ли сохранять детям веру в чудо?

Важный вопрос – воспитание детей. Тагильчан интересует следующее: «А как стоит воспитывать деток: чтобы они наивно верили в чудо и силу мыслей или прагматично не планировали больше, чем сами способны сделать?».

Мария уверена, что дети когда-нибудь вырастают и сами принимают решение – во что верить или не верить. Главное – дать возможность такое решение принять. А Марина Вячеславовна говорит:

Главный совет от наших гостей для тех, кто хочет чего-то достичь в жизни:

Мария отвечает кратко: «Меньше говорить, больше делать». А Марина Вячеславовна говорит, что «надо постоянно развиваться и каждый день достигать поставленный целей».

Новый год – время загадывать желания!

Один из пользователей начал свой вопрос со стиха, поинтересовавшись, верны ли эти строчки. «Достаточно ли только правильно пожелать, чтобы задуманное осуществилось?»:

Говорят, под Новый год

Что ни пожелается

Всё всегда произойдет

Всё всегда сбывается...

Марина Вячеславовна уверена, что новогодние желания сбываются не всегда. А вот Мария начала свое пояснение со старой мудрости:

Говорят, что с кем Новый год встретишь, с тем и проведешь. А еще говорят, что это относится к Рождеству вообще, а не к Новому году. Еще слышала, что речь идет о старом Новом годе и Новом годе по китайскому календарю. Чтобы долго не писать, просто пример. Накануне нового 2013 года у меня завязались отношения с парнем. Прямо в ночь с 31 на 1 января проговорили по телефону и поняли, что будем встречаться. Я тогда загадала, что это будет надолго и все будет серьезно. Встретили вместе Рождество, старый НГ и по китайскому тоже – так совпало. Восторгу не было предела – знаки судьбы, подумала я. В итоге расстались в мае 2013 года. Выводы делайте сами рассказывает Мария.

И вопрос от TagilCity.ru: Что пожелаете жителям именно нашего города на Новый год?

Мария:

Марина Вячеславовна:

Городской портал TagilCity.ru благодарит Марию и Марину Вячеславовну за интересные и профессиональные ответы! С наступающим Новым Годом!