Успевайте до Нового года купить прямой городской Н. Тагила по суперцене!

Осталось всего пара дней до завершения специальной акции при подключении к тарифу «ПРЯМОЙ ГОРОДСКОЙ» в г. Нижний Тагил! Напомним, что до 31 декабря приобрести комплект подключения можно со скидкой 50%. Стоимость комплекта снижена в 2 раза и составляет 1000 рублей. Из них 100 руб. зачисляется на счет абонента.

Из-за большой популярности акции, осталось всего несколько комплектов подключения к тарифу «ПРЯМОЙ ГОРОДСКОЙ», поэтому стоит поторопиться. Кроме этого, в преддверии новогодних праздников абоненты, подключившиеся к тарифу, получат специальный подарок от компании МОТИВ.

Тариф порадует Вас не только прямым городским номером без абонентской платы, но и выгодными условиями при звонках на номера «МОТИВ».