Успевайте до Нового года купить прямой городской Н. Тагила по суперцене!
До 31 декабря получите скидку 50% и новогодний подарок от компании МОТИВ.
Осталось всего пара дней до завершения специальной акции при подключении к тарифу «ПРЯМОЙ ГОРОДСКОЙ» в г. Нижний Тагил! Напомним, что до 31 декабря приобрести комплект подключения можно со скидкой 50%. Стоимость комплекта снижена в 2 раза и составляет 1000 рублей. Из них 100 руб. зачисляется на счет абонента.
Из-за большой популярности акции, осталось всего несколько комплектов подключения к тарифу «ПРЯМОЙ ГОРОДСКОЙ», поэтому стоит поторопиться. Кроме этого, в преддверии новогодних праздников абоненты, подключившиеся к тарифу, получат специальный подарок от компании МОТИВ.
Тариф порадует Вас не только прямым городским номером без абонентской платы, но и выгодными условиями при звонках на номера «МОТИВ».
Подключив городской номер нет необходимости пользоваться стационарным телефоном, это не только намного дешевле, но и удобнее - отвечать на звонки Вы сможете, находясь в любой точке «Большого Урала».