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В Екатеринбурге прокуратура заставила управляющую компанию убрать свастику со стен жилого дома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге прокуратура заставила управляющую компанию убрать свастику со стен жилого дома

27 декабря 2015, 11:40ОбществоMaurice
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