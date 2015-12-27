В Екатеринбурге прокуратура заставила управляющую компанию убрать свастику со стен жилого дома
Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга потребовала от управляющей компании «Нижнеисетская» очистить стены многоквартирного дома на улице Инженерная на Химмаше от нацистской свастики.
Как сообщили Znak.com в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области, прокурорская проверка проводилась после обращения жильцов многоквартирного жилого дома на улице Инженерной. Лестничные площадки одного из подъездов были обезображены нацистской символикой, а управляющая компания не принимала никаких мер по удалению надписей и приведению подъезда в надлежащее состояние. Бездействие управляющей компании вызвало обоснованное возмущение жильцов.
Организацией, в оперативном управлении которой находится дом, является ООО «УК «Нижнеисетская».
В результате сегодня прокуратура внесла представление директору «УК «Нижнеисетская» Юрию Дулыне, потребовав незамедлительно закрасить свастику, устранить выявленные нарушения и привлечь виновного в бездействии к дисциплинарной ответственности.
В соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» экстремизмом признается пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, - отметили в пресс-службе ведомства. - За ходом рассмотрения внесенного акта реагирования прокуратура установила контроль.
Кроме того, прокуратура направила поручение и в УМВД Екатеринбурга для проведения проверки по факту размещения в подъезде изображения свастики.