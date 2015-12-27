В Екатеринбурге прокуратура заставила управляющую компанию убрать свастику со стен жилого дома

Как сообщили Znak.com в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области, прокурорская проверка проводилась после обращения жильцов многоквартирного жилого дома на улице Инженерной. Лестничные площадки одного из подъездов были обезображены нацистской символикой, а управляющая компания не принимала никаких мер по удалению надписей и приведению подъезда в надлежащее состояние. Бездействие управляющей компании вызвало обоснованное возмущение жильцов.

Организацией, в оперативном управлении которой находится дом, является ООО «УК «Нижнеисетская».

В результате сегодня прокуратура внесла представление директору «УК «Нижнеисетская» Юрию Дулыне, потребовав незамедлительно закрасить свастику, устранить выявленные нарушения и привлечь виновного в бездействии к дисциплинарной ответственности.

В соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» экстремизмом признается пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, - отметили в пресс-службе ведомства. - За ходом рассмотрения внесенного акта реагирования прокуратура установила контроль.