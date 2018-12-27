7 чудес и лазерное шоу: открытие главной елки в Нижнем Тагиле состоится 28 декабря
Сегодня, 19:00Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
28 декабря в 18:00 на Театральной площади Нижнего Тагила состоится торжественное открытие ледового городка и главной елки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для жителей города на открытии главной елки и городка будет показано лазерное шоу. Семь световых представлений будет продемонстрировано во время новогодних праздников. 14 ноября прошла репетиция шоу.
Напоминаем, что тема ледового городка – «Семь чудес света».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей