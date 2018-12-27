Что с трубами? Россельхоз надзор проверит собственников земель под Нижним Тагилом

После публикации материала TagilCity.ru о пропаже труб системы мелиорации с особо ценных земель сельского хозяйства была проведена проверка факта хищения. Как сообщает Министерство АПК Свердловской области, система мелиорации была разрушена в 2016 году, тогда была организована прокурорская проверка.

В 2016 году комиссией в составе специалистов прокуратуры Пригородного района, администрации ГГО, была осуществлена проверка данного участка, актом осмотра было установлено, что система мелиорации частично разрушена,сообщили редакции TagilCity.ru в Министерстве АПК Свердловской области.

В пояснении не сказано, явился ли причиной разрушения технический износ, либо стороннее воздействие. Также не указан объем и размер понесенных убытков.

Однако, со слов одного из собственников земли Евгения Баторина, система мелиорации действовала и была разрушена в 2018 году, когда произошло хищение труб.

В 2016 году ничего подобного не происходило, трубы выкопали в 2018 году,пояснил Баторин.