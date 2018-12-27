Детсад №107 Нижнего Тагила победил в федеральном конкурсе дошкольного образования
Сегодня, 17:17ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Детский сад №107 МАДОУ «Радость» стал победителем пятого Федерального научно-общественного конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования».
Сюжеты: Нижний Тагил
В конкурсе приняли участие 300 представителей из 32 регионов РФ. Они представили 109 инновационных проектов.
Победу в номинации «Расти, малыш!» одержали сотрудники детсада №107 Нижнего Тагила, информирует пресс-служба администрации города.
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