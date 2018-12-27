Доплатили 87 тысяч: зарплата 5 работников свердловской школы была незаконно занижена
Сегодня, 21:43ОбществоФото: pixabay.com
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Директор школы №4 Богдановича будет привлечена к административной ответственности за необоснованное занижение заработной платы пяти уборщиков учреждения на 87 тысяч рублей.
Прокуратура установила, что уборщикам МОУ СОШ №4 заработная плата начислялась по трудовому договору, а не по штатному расписанию.
В адрес директора учреждения было внесено представление об устранении нарушений закона. Требования прокуратуры были удовлетворены. Пять сотрудников получили перерасчет, общая сумма которого составила 87 тысяч рублей.
Главному бухгалтеру вынесено замечание. В отношении руководителя школы возбуждено административное дело, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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