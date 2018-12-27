Доплатили 87 тысяч: зарплата 5 работников свердловской школы была незаконно занижена

Прокуратура установила, что уборщикам МОУ СОШ №4 заработная плата начислялась по трудовому договору, а не по штатному расписанию.

В адрес директора учреждения было внесено представление об устранении нарушений закона. Требования прокуратуры были удовлетворены. Пять сотрудников получили перерасчет, общая сумма которого составила 87 тысяч рублей.