Комплексы для переработки ТКО будут созданы в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге
Сегодня, 16:56ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге будут созданы экотехнопарки для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов.
Сюжеты: Нижний Тагил
На территории парков будет проходить сортировка ТКО, утилизация строительного и крупногабаритного мусора, переработка пластика, аккумуляторов, изделий из дерева, стекла. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
Соответствующее постановление о строительстве комплексов подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ответственным за реализацию планов по созданию экотехнопарков назначен замгубернатора Сергей Швиндт.
Комплексы создадут по поручению президента РФ Владимира Путина и главы региона Евгения Куйвашева, чтобы снизить негативное влияние ТКО на окружающую среду, информирует «Областная газета».
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