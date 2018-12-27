Многодетная свердловчанка не получала пособие из-за отсутствия необходимых документов

Прокурату Свердловской области установила, что жительница Богдановича, одна воспитывающая четверых детей, не могла оформить пособие на ребенка. Основанием отказа послужило отсутствие согласия на обработку данных бывшего мужа женщины, а также сведений о том, что он не использует отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и не получает ежемесячного пособия по уходу за ребенком.