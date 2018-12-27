Многодетная свердловчанка не получала пособие из-за отсутствия необходимых документов
Жительница Богдановича, являющаяся матерью четверых детей, получила отказ в оформлении пособия на ребенка из-за отсутствия согласия на обработку данных бывшего мужа.
Прокурату Свердловской области установила, что жительница Богдановича, одна воспитывающая четверых детей, не могла оформить пособие на ребенка. Основанием отказа послужило отсутствие согласия на обработку данных бывшего мужа женщины, а также сведений о том, что он не использует отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и не получает ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Многодетная мать в браке с отцом детей не состоит, на совместной территории не проживает и связь не поддерживает. Поэтому женщина не имела возможности предоставить данные документы.
В суд было направлено заявление о признании незаконным решения Управления по социальной политики об отказе в назначении пособия. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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