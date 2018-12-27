Начальник полиции Первоуральска оставлен под домашним арестом до 6 апреля 2019 года

Олег Грехов будет находиться под домашним арестом до 6 апреля 2019 года. Именно о таком продлении ходатайствовало следствие перед судом.

Напомним, 7 ноября 2018 года Грехова задержали сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности МВД России по Свердловской области. Ему предъявлено обвинение о получении взятки в особо крупном размере.