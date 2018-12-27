Начальник полиции Первоуральска оставлен под домашним арестом до 6 апреля 2019 года
Сегодня, 00:30ОбществоФото: pxhere.com
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Срок нахождения бывшего начальника полиции Первоуральска Олега Грехова под домашним арестом продлён на 3 месяца. Об этом перед судом ходатайствовали представители следствия.
Сюжеты: Екатеринбург
Олег Грехов будет находиться под домашним арестом до 6 апреля 2019 года. Именно о таком продлении ходатайствовало следствие перед судом.
Напомним, 7 ноября 2018 года Грехова задержали сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности МВД России по Свердловской области. Ему предъявлено обвинение о получении взятки в особо крупном размере.
Источники близкие к МВД сообщили после задержания, что дело может быть связано с прослушкой экс-главы Фонда город без наркотиков, бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. До 21 ноября бывший силовик находился в СИЗО, но позже суд изменил меру пресечения, заменив на домашний арест, сообщает Znak.com.
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