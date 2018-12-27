Наркодиллер из Кушвы осужден на восемь лет колонии

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Житель Кушвы осужден на восемь лет колонии за изготовление и сбыт наркотиков.
Сюжеты: Кушва
Молодой человек пообещал своей знакомой изготовить для нее наркотик, после чего девушка отдала осужденному деньги, для того чтобы он купил все необходимое для этих целей.
После того, как смесь с наркотическим веществом была изготовлена, мужчина передал ее соей знакомой.
По решению суда наркодиллер отправится в колонию строгого режима на восемь лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей