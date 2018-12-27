Отказался платить алименты: житель Нижней Туры осужден на 4 месяца колонии

32-летний житель Нижней Туры должен был ежемесячно выплачивать четвертую часть из своей зарплаты на содержание 6-летнего сына. Однако мужчина уклонялся от данной обязанности, не имея на это уважительной причины.

Специалисты ФССП составили протокол об административном правонарушении. Суд приговорил неплательщика к 20 часам обязательных работ.

Мужчина наказание не отбыл и не выплатил задолженность. В отношении туринца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Он был доставлен в зал суда принудительно. Мужчина был приговорен к четырем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.