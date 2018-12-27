Отказался платить алименты: житель Нижней Туры осужден на 4 месяца колонии
32-летний житель Нижней Туры осужден на 4 месяца колонии-поселения за неуплату без уважительной причины средств на содержание 6-летнего ребенка.
32-летний житель Нижней Туры должен был ежемесячно выплачивать четвертую часть из своей зарплаты на содержание 6-летнего сына. Однако мужчина уклонялся от данной обязанности, не имея на это уважительной причины.
Специалисты ФССП составили протокол об административном правонарушении. Суд приговорил неплательщика к 20 часам обязательных работ.
Мужчина наказание не отбыл и не выплатил задолженность. В отношении туринца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Он был доставлен в зал суда принудительно. Мужчина был приговорен к четырем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Должник был взят под стражу в здании суда и с конвоем доставлен до места отбывания наказания, сообщает Just Media.
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