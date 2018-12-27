Пассажиропоток РЖД вырос на 3,4%

За десять месяцев этого года Российские железные дороги перевезли более миллиарда пассажиров – рост по сравнению с 2017 годом составил 3,4 %. Специалисты РЖД продолжают улучшать качество услуг, в этом заслуга новой команды.
Молодые технократы доказали, что компания готова вкладывать все силы в развитие пассажирских перевозок, стремясь сделать перевозки как можно более комфортными. Директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегова в декабре этого года назначили замом генерального директора компании, он вошел и в состав правления. Теперь перевозки будут контролироваться еще строже, пишут «Новости Волгограда»
Показательным по результатам деятельности стал для компании чемпионат мира по футболу. Россия оказалась первой в мире страной, где проезд для болельщиков стал бесплатным. РЖД также запустили дополнительные поезда. Главным приоритетом команда нового главы компании Олега Белозерова ставит комфорт пассажиров и высокий уровень сервиса. Быстро устранять неполадки получается благодаря эффективной системе обратной связи с пассажирами.
В этом году РЖД разработали концепцию поезда нового поколения. Плацкартные вагоны давно полюбились россиянам из-за низкой стоимости билетов, однако парк сильно устарел и явно нуждается в модернизации. Решено было сделать новые, более комфортные плацкартные вагоны 2.0. Они сочетают в себе доступную цену и высокое качество. Пассажирские места оснастят плотными шторами, розеткой, USB-разъемом и индивидуальным освещением. В туалетах появятся души, пеленальные столики и фены для рук.
РЖД также активно вводят в эксплуатацию двухэтажные вагоны, до конца года он начнут работать в 11 российских городах.
Но не обошлось в этом году и без трудностей: компания не смогла продвинуть проект по строительству высокоскоростных магистралей. И все же, после долгой паузы он неожиданно получил импульс к развитию в рамках инициатив «списка Белоусова».
В компании уверены: несмотря на дороговизну, такие магистрали необходимы россиянам, они имеют важное экономическое и стратегическое значение. Возможно, проект получит развитие уже в следующем году. Не получилось пока и продвинуть закон о «железнодорожных дебоширах». Но и магистрали тоже нужен такой кодекс поведения – это гарант безопасности.
Получается, что принимаемые менеджментом решения реализуются эффективно, но лоббистские возможности компании пока явно слабы. Руководству РЖД есть куда расти, чтобы отстаивать собственные интересы на уровне правительства.
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