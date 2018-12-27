Праздник для хвостатых: тагильский приют для животных получил подарки к Новому году

Четвероногие питомцы приюта для животных «Четыре с хвостиком» получили к Новому году подарки в виде крупы, масла и других продуктов. По словам руководителя приюта Алены Казаковой, такого запаса продуктов хватит надолго. Она поблагодарила Марию Лисину, Гаджи Абдулова, Марию Бобыкину и вручила им письма со словами признательности.

Спасибо вам огромное за такой подарок. Это, действительно, новогоднее чудо,подчеркнула Алена Казакова.

Теперь у приюта есть солидные запасы еды.

Кроме передачи продуктов гости осмотрели приют и познакомились с его обитателями. Сейчас там находятся 35 кошек и около 60 собак, которые содержатся в просторных вольерах. Кошки же свободно перемещаются по зданию приюта. На втором этаже ведется ремонт помещений, где они в последствии будут обитать.

Депутаты рассказали, чем было вызвано их желание помочь приюту.

Мы вместе с Марией Бобыкиной приняли участие в благотворительной акции – передали продукты для одного из приютов города. Также мы посмотрели, как хорошо здесь живут кошки, собаки. Видно, что им тут нравится. Мы как будто попали в филиал дома Куклачева, куда не взгляни – везде кошки, везде нас сопровождают, везде ходят – на перилах, на лестницах. Приют живет в основном за счет неравнодушных граждан и контрактов на отлов,рассказал редакции TagilCity.ru Гаджи Абдулов.

Мария Лисина поделилась, что у нее самой дома живут три кошки и две собаки.

Я исполнила свою давнюю мечту. Я очень люблю животных. Моя первая собака была подобрана на улице. Я не вижу разницы между собаками с родословной и собаками с улицы. Мы любим их одинаково, и должны помогать кто чем сможет. И очень хотелось помочь этому приюту в содействии в содержании животных. Мы закупили гречку, масло, рис. Условия содержания животных хорошие. Они выглядят здоровыми и счастливыми. Мне все понравилось,рассказала Мария Лисина.

Мария Бобыкина сообщила, что тоже рада помочь приюту:

Перед праздниками хочется помогать не только людям, но и животным. Мы надеемся, что наш поступок послужит примером и сделает этот мир чуточку добрее.