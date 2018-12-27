Тагильчанин Бычков назвал сбор денег на улице «ОПГ под флагом благотворительности»
Общественный деятель из Нижнего Тагила Егор Бычков заявил, что средства, пожертвованные на лечение тяжелобольных детей на улицах через ящики-копилки, до больного ребенка не доходят.
Директор благотворительного фонда «Живи, малыш» тагильчанин Егор Бычков заявил, что собранные на улицах города деньги на лечение тяжелобольных детей, до самих нуждающихся не доходят, оседая в карманах лжеволонтеров и их руководителей.
Коробочники — это такой вид ОПГ под флагом благотворительности. Нет ничего глупее, тупее и нелепее, чем жертвовать деньги таким способом.
По словам Егора Бычкова, в Нижнем Тагиле работают иногородние, которые снимают офис, а потом набирают несовершеннолетних работников для работы с коробками на улицах города. Сборщики получают 15% от собранных пожертвований, 50% - забирает себе менеджер.
Запомните: ни один приличный фонд не собирает деньги на улице. Приличные фонды собирают деньги в ящики-накопители только в стационарных точках, составляя акт инкассации в присутствии представителя организации, все деньги до копейки кладутся на расчётный счёт фонда. Ящики опечатаны, на их установку мы заключаем договоры, заявил общественник.
Чаще всего «коробочников» можно встретить в местах большого скопления народа. Предъявив прохожим фотографии больных детей, они уверяют в том, что деньги будут переданы на лечение
Мы призываем тагильчан не жертвовать деньги на улице. Если вы действительно хотите помочь, перечисляйте деньги на счета проверенных фондов, обращаются представители благотворительного фонда к тагильчанам, сообщил Егор Бычков.
Около 300 крупнейших НКО России выступили против сбора денег от имени какого-либо фонда, организованные не в рамках благотворительного мероприятия. Согласно «Декларации о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств через ящики-копилки», пожертвования должны помещаться в стационарные опечатанные ящики, которые будут вскрываться в присутствии независимых контролеров, информирует АН «Между строк».
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