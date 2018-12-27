Тагильчанин Бычков назвал сбор денег на улице «ОПГ под флагом благотворительности»

Директор благотворительного фонда «Живи, малыш» тагильчанин Егор Бычков заявил, что собранные на улицах города деньги на лечение тяжелобольных детей, до самих нуждающихся не доходят, оседая в карманах лжеволонтеров и их руководителей.

Коробочники — это такой вид ОПГ под флагом благотворительности. Нет ничего глупее, тупее и нелепее, чем жертвовать деньги таким способом.

По словам Егора Бычкова, в Нижнем Тагиле работают иногородние, которые снимают офис, а потом набирают несовершеннолетних работников для работы с коробками на улицах города. Сборщики получают 15% от собранных пожертвований, 50% - забирает себе менеджер.

Запомните: ни один приличный фонд не собирает деньги на улице. Приличные фонды собирают деньги в ящики-накопители только в стационарных точках, составляя акт инкассации в присутствии представителя организации, все деньги до копейки кладутся на расчётный счёт фонда. Ящики опечатаны, на их установку мы заключаем договоры, заявил общественник.

Чаще всего «коробочников» можно встретить в местах большого скопления народа. Предъявив прохожим фотографии больных детей, они уверяют в том, что деньги будут переданы на лечение

Мы призываем тагильчан не жертвовать деньги на улице. Если вы действительно хотите помочь, перечисляйте деньги на счета проверенных фондов, обращаются представители благотворительного фонда к тагильчанам, сообщил Егор Бычков.