Ученики начальной школы Екатеринбурга будут питаться на 68 рублей 43 копейки

Учащиеся начальной школы Екатеринбурга имеют право на бесплатное питание один раз в день. Стоимость одного завтрака не должна превышать суммы в 68 рублей 43 копейки. Такая сумма определена администрацией города.

Также определена сумма на питание льготников. Ученики 5-11 классов из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей будут получать бесплатное питание на 79 рублей 4 копейки.

Учащиеся начальных классов с ограниченными возможностями здоровья имеют право на бесплатное двухразовое питание на сумму не более 171 рубля 8 копеек в день. Учащиеся 5-11 классов с ОВЗ – на 197 рублей 60 копеек.