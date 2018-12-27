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Ученики начальной школы Екатеринбурга будут питаться на 68 рублей 43 копейки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ученики начальной школы Екатеринбурга будут питаться на 68 рублей 43 копейки

Сегодня, 20:26ОбществоФото: pixabay.com
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