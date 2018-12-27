Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями заведено на начальника свердловской ж/д

Начальник СвЖД Алексей Миронов, находящийся в СИЗО по подозрению во взяточничестве, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. О возбуждении еще одного уголовного дела со ссылкой на свой источник в окружении Миронова сообщает Znak.com .

Напомним, начальник СвЖД Алексей Миронов был задержан 13 декабря. В тот же день состоялись обыски в кабинете Миронова, в его квартире, а также в здании Управления СвЖД в Екатеринбурга.