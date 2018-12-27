Житель Каменска-Уральского через суд вернул списанные в счет кредита 5,2 тыс. рублей

В апреле 2018 года по решению суда житель Каменска-Уральского должен был заплатить в счет долга за кредит 39 тысяч рублей и 694 рубля госпошлины. Однако в августе этого же года суд отменил предыдущее решение, в связи с тем, что на него поступили возражения.

В период с апреля по август с лицевого счета должника было взыскано более 5,2 тысячи рублей, которые затем были перечислены на счет банка.

Мужчина обратился в банк для того, чтобы добиться возврата денежных средств, однако в банке в возврате ему отказали.