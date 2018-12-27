Житель Каменска-Уральского через суд вернул списанные в счет кредита 5,2 тыс. рублей
Один из банков в Каменске-Уральском неправомерно взыскал с местного жителя более 5,2 тысячи рублей в счет долга по кредиту.
В апреле 2018 года по решению суда житель Каменска-Уральского должен был заплатить в счет долга за кредит 39 тысяч рублей и 694 рубля госпошлины. Однако в августе этого же года суд отменил предыдущее решение, в связи с тем, что на него поступили возражения.
В период с апреля по август с лицевого счета должника было взыскано более 5,2 тысячи рублей, которые затем были перечислены на счет банка.
Мужчина обратился в банк для того, чтобы добиться возврата денежных средств, однако в банке в возврате ему отказали.
Для того чтобы вернуть списанные деньги, мужчина обратился в прокуратуру. По решению суда банк вернул деньги жителю Каменска-Уральского, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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