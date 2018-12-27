Жители Нижнего Тагила почтили память погибших в локальных сражениях воинов
Митинг, посвященный 39-й годовщине ввода войск СССР в Афганистан, прошел на берегу Тагильского пруда у монумента погибшим в локальных сражениях воинам-тагильчанам.
На мероприятии собрались ветераны, курсанты военно-патриотических учреждений, родные и сослуживцы погибших воинов. Минутой молчания почтили память умерших в войнах тагильчан. К монументу участники митинга возложили цветы.
Митинг способствует патриотическому воспитанию молодежи Нижнего Тагила. Об этом сказал председатель городского отделения общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», кавалер ордена Красной Звезды Андрей Банников. Он также подчеркнул, что юные тагильчане – будущие защитники Родины.
Пусть примером мужества для вас будут отцы и деды, ветераны фронтовики, сказал ветеран.
Почтение тагильским воинам также выразил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Глава сказал слова благодарности матерям умерших воинов.
Следующее мероприятие, посвященное выводу войск СССР из Афганистана состоится 15 февраля, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости