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Жители разрушенного взрывом газа дома в Первоуральске получили новые квартиры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители разрушенного взрывом газа дома в Первоуральске получили новые квартиры

Сегодня, 09:00ОбществоФото: Павел Ворожцов/ oblgazeta.ru
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