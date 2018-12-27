Жители разрушенного взрывом газа дома в Первоуральске получили новые квартиры
Жители одного из домов в посёлке Вересовка под Первоуральском лишились жилья после взрыва бытового газа. Спустя 23 года после инцидента они получили ключи от новых квартир.
Взрыв бытового газа, после которого жилой дом получил значительные повреждения, произошёл в 1995 году. После произошедшего здание отремонтировали и признали пригодным для жилья. Но первоуральцы попросили расселить их в другое место.
С апреля по октябрь 2018 года велось строительство нового дома. 26 декабря ключи от квартир получили 45 семей. В жилых помещениях их ждёт всё необходимое для обустройства на новом месте: электричество, отопление, электроплиты и сантехника, электро- и водосчётчики. Также обустроен двор, в котором находится детская площадка.
Общая стоимость работ составила 92 млн рублей, сообщает «Областная газета» со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.
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