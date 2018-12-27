Жители разрушенного взрывом газа дома в Первоуральске получили новые квартиры

Взрыв бытового газа, после которого жилой дом получил значительные повреждения, произошёл в 1995 году. После произошедшего здание отремонтировали и признали пригодным для жилья. Но первоуральцы попросили расселить их в другое место.

С апреля по октябрь 2018 года велось строительство нового дома. 26 декабря ключи от квартир получили 45 семей. В жилых помещениях их ждёт всё необходимое для обустройства на новом месте: электричество, отопление, электроплиты и сантехника, электро- и водосчётчики. Также обустроен двор, в котором находится детская площадка.