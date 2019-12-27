Чиновникам могут запретить перенаправлять обращения граждан

Федоров обратил внимание на то, что нынешний закон позволяет должностным лицам перенаправлять обращения граждан нижестоящим инстанциям при том, что сами компетентны ответить на этот запрос. Кроме того, эта инициатива должна будет предотвратить передачу данных заявителя в инстанции, которым они не предназначались гражданином, сообщает издание news.ru .

К тому же, при таком избыточном и необоснованным распространении персональных сведений о заявителе обращения, у него могут возникать различные проблемы. Так, до школьного директора может дойти информация о том, какой из родителей учеников обратился в надзорное ведомство по поводу проблем в образовательном учреждении.