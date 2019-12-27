Ещё в коме: мать мальчика, которому в Нижнем Тагиле прострелили голову, ищет врачей
Мама мальчика из Нижнего Тагила, которого случайно ранил незнакомый мужчина летом 2019 года, ищет врачей, которые смогут помочь ребенку, пишет Е1.
Семилетний тагильчанин перенес десять операций, однако он все еще находится в тяжелом состоянии. По словам матери ребенка, ему необходима помощь нейрохирургов.
Наши врачи сделали все, что могли, и даже больше. В медицинской литературе прописано, что могут стоять два шунта, наши врачи поставили четыре, говорит мама мальчика.
Как поясняет женщина, ребенок не транспортабелен, то есть нужны врачи, которые смогут приехать к нему в больницу. Пуля все еще находится в голове мальчика. Мать ребенка обращалась в несколько клиник за границей, но везде ей отказали в помощи.
Напомним, 5 августа пьяный мужчина, стреляя по банкам, попал в ребенка из пневматической винтовки. Пуля попала в голову мальчика. Мужчина был задержан, в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».