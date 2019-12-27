Ещё в коме: мать мальчика, которому в Нижнем Тагиле прострелили голову, ищет врачей

Семилетний тагильчанин перенес десять операций, однако он все еще находится в тяжелом состоянии. По словам матери ребенка, ему необходима помощь нейрохирургов.

Наши врачи сделали все, что могли, и даже больше. В медицинской литературе прописано, что могут стоять два шунта, наши врачи поставили четыре, говорит мама мальчика.

Как поясняет женщина, ребенок не транспортабелен, то есть нужны врачи, которые смогут приехать к нему в больницу. Пуля все еще находится в голове мальчика. Мать ребенка обращалась в несколько клиник за границей, но везде ей отказали в помощи.