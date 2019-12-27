Городской дворец детского и юношеского творчества обновят к юбилею Нижнего Тагила

Поздравив ребят с наступающим Новым годом, Владислав Пинаев также отметил, что к 300-летию Нижнего Тагила планируется реконструкция здания ГДДЮТ. В 2020 году предусмотрено создание проекта предстоящего ремонта.

Это будет лучшим подарком для талантливых детей, которые занимаются здесь. Вы — гордость Нижнего Тагила, любите и цените наш город, своих педагогов и родителей, вложивших в вас частицу своей души,сказал мэр.

На празднике с творческими номерами выступили ученики школ №1, №61, №95, гимназии №86, а также коллективы ГДДЮТ, которые стали победителями конкурса народного творчества «Уральский хоровод».