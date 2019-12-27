Паломники смогут бесплатно уехать в Верхотурье на праздничные богослужения

30 декабря в 8.00 электропоезд отправится со станции Екатеринбург-Пассажирский. Он сделает остановки на станциях ВИЗ в 08.06, Верх-Нейвинск в 09.50, Невьянск в 10.23, Нижний Тагил с 11.25 до 11.45, Гороблагодатская в 12.43, Кушва в 12.50. Прибытие в Верхотурье — в 14:44.