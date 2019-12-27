Паломники смогут бесплатно уехать в Верхотурье на праздничные богослужения
Сегодня, 16:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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30 и 31 декабря из Екатеринбурга в Верхотурье будет следовать бесплатная электричка для паломников, желающих посетить богослужения, посвященные святому Симеону Верхотурскому, сообщает пресс-служба епархии.
30 декабря в 8.00 электропоезд отправится со станции Екатеринбург-Пассажирский. Он сделает остановки на станциях ВИЗ в 08.06, Верх-Нейвинск в 09.50, Невьянск в 10.23, Нижний Тагил с 11.25 до 11.45, Гороблагодатская в 12.43, Кушва в 12.50. Прибытие в Верхотурье — в 14:44.
31 декабря в 15.00 поезд отправится обратно и с этими же остановками прибудет в Екатеринбург в 21.25.
Праздничные службы в Верхотурье проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
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